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15 Eylül 2017 14:34

Yozgat’ta öğretmenlere verilen seminer tamamlandı

Sosyolog Eğitim Danışmanı ve Yaşam Koçu İsmail Karasu tarafından Yozgat merkez ve ilçelerde görev yapan öğretmenlere pozitif kişiliğin eğitime katkısı, moral, motivasyon, iletişim ve empati konusunda verilen seminer tamamlandı.

Yozgat’ta öğretmenlere verilen seminer tamamlandı

15 Eylül 2017 14:34


Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, geçtiğimiz yıl okullarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Vali Kemal Yurtnaç’ın talimatı ile çalışma başlattıklarını ve bu çalışma kapsamında Yozgat’ı 7 bölgeye ayırdıklarını kaydetti.


Söz konusu 7 bölgede çalıştay düzenlediklerini dile getiren Tekin, “Bu çalıştaylarda, veliler vardı, öğrenciler vardı, öğretmenler vardı, STK’lar vardı. Bir strateji belgesi oluşturduk. Yozgat’ta biz eğitimi nasıl kaliteli hale getiririz, neler yapmamız gerekir. Bunu oturduk, konuştuk ve bir kitapçık oluşturduk. Bu yıl eğitim yılının başından itibaren okullarımızda uygulayacağız. Burada 4 tane hedef sıraladık. İlk olarak eğitimdeki kaliteyi artıracağız. Gençlerimizin kimlik ve kişiliklerini oluşturacağız. Gençlerimizin toplumla bütünleşmesini sağlayacağız. Ders ve sınav başarısını artıracağız. Başlıklar halinde oluşturduğumuz bu kitapçığı 542 okulumuzun müdürlerine teslim edeceğiz” dedi.


Tüm okulların stratejik plana uygun hale getirilmesi için çalıştıklarını da dile getiren Tekin, “Tüm okullarımızı stratejik plana uygun hale gelmesi için denetleyeceğiz. İlimizde 78 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Derslik noktasında ülke ortalamasının üzerindeyiz. Bu strateji belgesi tamamen Yozgat’a özel bir çalışma. Vali Bey’de 81 ile gönderdiğini belirtti. Yozgat’a özel bir çalışma, ülke genelinde tüm öğretmenlerimizle buluşacak. Öğretmeni bilgilendireceğiz ki o da öğrenciye daha kaliteli hizmet verebilsin. Seminerimizden 5 bin 600 öğretmenimiz faydalandı. Tabi buna benzer çalışmalarımız da devam edecek” şeklinde konuştu.




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