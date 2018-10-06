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Yozgat'ta okul kantinleri denetlendi

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri ve gıda mühendisi okul kantinlerini denetledi.


Eğitim öğretim döneminin açılmasıyla öğrencilerin okul kantinlerinden sağlıklı şekilde faydalanmaları için Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri gıda mühendisi Aynur Ersoy eşliğinde okul kantinlerini denetledi.


Kantinlerde bulunan gıdaların son kullanma tarihi ve çalışanların hijyen eğitim belgeleri ekipler tarafından kontrol edilirken denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmadı. Denetimlerde okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması konusunda da işletmecilere uyarılarda bulunuldu. ‘Gazlı, şekerli içeceklerden ve abur cuburdan uzak duralım' gibi uyarıcı afişler de ekipler tarafından öğrencilerin görebilecekleri yerlere asıldı.


Zabıta ekiplerinin denetimlerinin yıl boyu devam edeceği belirtildi.

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