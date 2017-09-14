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14 Eylül 2017 15:32

Yozgat’ta okul servis şoförlerine eğitim verildi

Yozgat’ta 2017-2018 eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri gereği, servis şoförlerine yönelik güvenli sürücülük ve farkındalık eğitimi verildi.

Yozgat’ta okul servis şoförlerine eğitim verildi

14 Eylül 2017 15:32


Yozgat Merkez Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitime katılan servis şoförlerine, uymaları gereken trafik kurallarına yönelik bilgiler, görevli trafik polisi tarafından anlatıldı. Ayrıca servis şoförlerine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Karayolları Trafik Kanunu ve bazı konularda bilgiler slayt eşliğinde anlatıldı.


Eğitimdeki amacın öğrencilerin problemsiz bir şekilde okula götürülüp tekrar evlerine teslim edilmesi olduğunun anlatıldığı seminerde özellikle serviste her koltukta emniyet kemerinin bulunması gerektiğinden bahsedildi. Araçların temiz ve bakımlı olması gerektiğinin anlatıldığı seminerde servis şoförlerinin mutlaka düzenli bir şeklide araçlarının bakımlarını yapmaları istendi. Zaman zaman servis şoförlerinin emniyet ekiplerince denetleneceğinin de vurgulandığı seminerde, öğrenci velilerinin de çocuklarını zamanında servislere teslim etmeleri gerektiği belirtildi.


Öğrenci servis şoförlerine yönelik yapılan bilgilendirici açıklamaların ardından katılımcıların sorularını cevaplayan görevli trafik polisi, katılımcılara teşekkür etti.




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