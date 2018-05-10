Yozgat’ta okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer ödüllendirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde il ve ilçelerde halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer için tören düzenlendi. Törende yaşları 75 ila 83 arasında değişen kursiyerlere çeyrek altın ve diplomaları Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından verildi.

Okuma yazma kursunun bir seferlik değil bundan sonrada süreceğini söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “ Yozgat’ta 2 bin 500 kişi okuma yazma öğrendi. Halkımızın eğitimi için gerekli desteği vereceğiz. Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir. Hayatınıza kalite katacak” dedi.

Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Fatma Uruşah yaptığı açıklamada “Ben 74 yaşındayım. Kuran-ı biliyorum ama Türkçeyi bilmiyordum. Okumayı öğrenmek için heves ettim. Eşimde sağ olsun gönderdi beni. 2 ayda 8 gün kursa gittik az oldu ama okumayı öğrendik. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok memnunum” dedi.

78 yaşındaki Havva Gözel isimli kursiyer ise “öğrenmek hiç zor olmadı hocamız çok iyiydi. Çocukken ben okula gitmeyi istememiştim ama şimdi hep okumayı hayal ediyordum. Öğrendim çok memnunum. Ben seviniyorum şu yaşta okuduğuma yazdığıma. Hiç mektup yazmamıştım başkasına yazdırıyordum. Eşim Almanya’ya gitti yine yazamadım başkasına hem okuttum hem yazdırmıştım” şeklinde konuştu.

Kendilerine okuma yazma fırsatını tanıyanlara teşekkür eden 83 yaşındaki Ayşe Binici ise “Haftada iki gün geldiysekte her şeyi öğrendik. Allah razı olsun. Okumuş yazmışlığımız yoktu. Babamız bizi okula yollamadı. Okuyupta molla mı olacaksın diye. İlkokula salmadı biz de kurs açılınca canımıza minnet bildik kursa geldik. Şimdi her işimizi hallediyoruz” ifadelerine yer verdi.