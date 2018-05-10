Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 13:03

Yozgat’ta okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer ödüllendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı seferberlik kapsamında Yozgat İl genelinde halk eğitim merkezlerinde düzenlenen okuma yazma kurslarını başarıyla bitiren 2 bin 500 kursiyerden en yaşlı 14 kursiyere çeyrek altın ve diplomaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Yozgat’ta okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer ödüllendirildi

10 Mayıs 2018 13:03


İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde il ve ilçelerde halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer için tören düzenlendi. Törende yaşları 75 ila 83 arasında değişen kursiyerlere çeyrek altın ve diplomaları Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından verildi.


Okuma yazma kursunun bir seferlik değil bundan sonrada süreceğini söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “ Yozgat’ta 2 bin 500 kişi okuma yazma öğrendi. Halkımızın eğitimi için gerekli desteği vereceğiz. Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir. Hayatınıza kalite katacak” dedi.


Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Fatma Uruşah yaptığı açıklamada “Ben 74 yaşındayım. Kuran-ı biliyorum ama Türkçeyi bilmiyordum. Okumayı öğrenmek için heves ettim. Eşimde sağ olsun gönderdi beni. 2 ayda 8 gün kursa gittik az oldu ama okumayı öğrendik. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok memnunum” dedi.


78 yaşındaki Havva Gözel isimli kursiyer ise “öğrenmek hiç zor olmadı hocamız çok iyiydi. Çocukken ben okula gitmeyi istememiştim ama şimdi hep okumayı hayal ediyordum. Öğrendim çok memnunum. Ben seviniyorum şu yaşta okuduğuma yazdığıma. Hiç mektup yazmamıştım başkasına yazdırıyordum. Eşim Almanya’ya gitti yine yazamadım başkasına hem okuttum hem yazdırmıştım” şeklinde konuştu.


Kendilerine okuma yazma fırsatını tanıyanlara teşekkür eden 83 yaşındaki Ayşe Binici ise “Haftada iki gün geldiysekte her şeyi öğrendik. Allah razı olsun. Okumuş yazmışlığımız yoktu. Babamız bizi okula yollamadı. Okuyupta molla mı olacaksın diye. İlkokula salmadı biz de kurs açılınca canımıza minnet bildik kursa geldik. Şimdi her işimizi hallediyoruz” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç