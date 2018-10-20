Yozgat'ta onkoloji ve hematoloji hastaları güvenli ellerde

Son teknoloji cihazlar ve deneyimli bir sağlık ekibi ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi'nde, hemotolaji ve onkoloji hastaları güvenli ellerde tedavi hizmeti alıyor.

Hasta kabulüne başlayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Özgen Ahmet Yıldırım ve Dr. Melih Şimşek, kanser tedavisi gören hastaların artık başka illere gitmek zorunda kalmadıklarını belirttiler.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisinin; kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, immünoterapiler ile biyolojik tedaviler başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Dr. Yıldırım ve Dr. Şimşek, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kanser vakalarının arttığını bu nedenle erken tanı ve tedavinin hayatı önem taşıdığını belirterek, şu uyarılarda bulundular;

"Kanserler; vücudun yapıtaşları olan hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşuyor. Her hastalıkta erken tanı önemlidir ancak, kanser vakalarında bu önem çok daha fazla hayatidir. Özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunanların erken tanı için periyodik aralıklarla tarama yaptırmalarında büyük fayda vardır."

Tıbbi Hematoloji Uzmanı Dr. Fatma Aykaş ise Yozgat Şehir Hastanesinde artık anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıklarının tedavilerinin yapılabildiğini ifade etti.

Hematolojik hastalıkların tedavisinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Dr. Aykaş,"Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinin deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Kadromuzun yanı sıra son teknolojik cihazlarımız sayesinde hematoloji hastalarımız artık kendilerini güvende hissedebilirler" diye konuştu.

Hematolojik hastalıkların teşhis ve tedavi seçeneklerinin son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini belirten Dr. Aykaş, tedavi oranının da hızla artmasının hastalar için büyük moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.