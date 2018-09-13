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Yozgat'ta orman yangını

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Peynirlik mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kayseri ve Yozgat Orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alan içerisindeki çam ve meşe ağaçları yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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