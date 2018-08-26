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26 Ağustos 2018 18:11

Yozgat’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Yozgat’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

26 Ağustos 2018 18:11


Kaza, Kadışehri ilçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasgül Karakaş yönetimindeki 06 EB 6899 plakalı otomobil, Sırrı Öztürk yönetimindeki 66 FL 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Abdullah, Yunus, Zeynep, Ebrar Öztürk ile Nurten Karataş ve Efecan Kargılı yaralandı. Sebahat Öztürk (42) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken 4 yaşındaki Zeynep Ebrar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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