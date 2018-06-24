Yozgat’ta oyunu kullanan vatandaş pikniğe koştu

Yozgat’ta 08.00’de oyunu kullanan bazı vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda piknik yaparak hafta sonlarını değerlendirdi. Piknikte gençler bisiklet sürüp ip atlayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Asalet Elmalı isimli vatandaş, oyunu kullandıktan sonra piknik için ailesiyle birlikte çamlığa geldiğini belirterek,"Bugün Yozgat’ta hava çok güzel, biz de bunu değerlendirmek istedik. Oy sonrası ailece pikniğe geldik, piknik yapıyoruz. İnşallah seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur" dedi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Serkan Kılıç ise,"Demokrasinin gereği olan oyumuzu kullandık. Boş vaktimizi geçirmek adına da ailemizle Yozgat Çamlığı Milli Parkına geldik. Birlikte piknik yapıp boş vaktimizi değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.