Yozgat’ta özel öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Yılsonu etkinlikleri nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mezuniyet töreni düzenleyen Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiir, tiyatro, halk oyunu gösterilerini büyük bir başarı ile sergiledi. Öğrencilerin gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Mezuniyet cübbelerini giyen özel öğrenciler, ailelerine duygusal anlar yaşattı. Öğrencilere mezuniyet belgelerini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve il protokolü takdim etti. Mezun olan öğrenciler, tören sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

İdare olarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacaklarını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Burada eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Gelişmiş bir devlet idare ekonomisi milli geliri fazla olan idarenin yanında dezavantajlı grupları ne kadar mutlu edebiliyor ve hayata ne kadar bağlıyorsa o derece başarılıdır. Burada gördük ki bu öğrencilerimiz, öğrencileri eşliğinde çok gelişme kaydetmişler. Biz o öğrencilerimizi önemsiyoruz ve onlara günden güne daha fazla katkı sağlayarak eğitimlerini tamamlamalarını istiyoruz ve toplum hayatına katılmalarına idare olarak destek vereceğiz” dedi.

Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve özel öğrencilerin aileleri katıldı.