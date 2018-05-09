Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 13:32

Yozgat’ta özel öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Yozgat’ta eğitim veren Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Yozgat’ta özel öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

09 Mayıs 2018 13:32


Yılsonu etkinlikleri nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mezuniyet töreni düzenleyen Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiir, tiyatro, halk oyunu gösterilerini büyük bir başarı ile sergiledi. Öğrencilerin gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.


Mezuniyet cübbelerini giyen özel öğrenciler, ailelerine duygusal anlar yaşattı. Öğrencilere mezuniyet belgelerini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve il protokolü takdim etti. Mezun olan öğrenciler, tören sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.


İdare olarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacaklarını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Burada eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Gelişmiş bir devlet idare ekonomisi milli geliri fazla olan idarenin yanında dezavantajlı grupları ne kadar mutlu edebiliyor ve hayata ne kadar bağlıyorsa o derece başarılıdır. Burada gördük ki bu öğrencilerimiz, öğrencileri eşliğinde çok gelişme kaydetmişler. Biz o öğrencilerimizi önemsiyoruz ve onlara günden güne daha fazla katkı sağlayarak eğitimlerini tamamlamalarını istiyoruz ve toplum hayatına katılmalarına idare olarak destek vereceğiz” dedi.


Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve özel öğrencilerin aileleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç