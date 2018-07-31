Yozgat’ta patates ve soğan hasadı devam ediyor

İlçede, yaklaşık 5 bin dekar soğan, 3 bin dekar alanda da patates üretimi yapılıyor.

Aydıncık’ta 15 yıldır patates soğan üretimi ve toptancılığı yapan Muhammed Öztürk İç Anadolu Bölgesi’nde patates ve soğan hasadına başlanmasıyla birlikte artan patates ve soğan fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

İlçede, yaklaşık 200 dekar alanda soğan ve patates alımı yaptıklarını ifade eden Öztürk,"Çiftçilerimizin yıllardır ürünlerini değerinde alıyorum ve büyük alışveriş merkezlerine satışını yapıyorum. Şuan bir çiftçimizin 200 dekar tarlasındaki patatesinin toptan alımını yaptım. Sökümü, işçiliği de bize ait. Tarladan soğanın kilosunu 1 lira 10 kuruşa, patatesin kilosunu ise 1 lira 60 kuruşa alıyorum. Burada biz toptancı olarak memnun olduğumuz gibi çiftçimiz de ürününü bu fiyata satmaktan memnun kalıyor" dedi.

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise ilçelerinin soğan üretimi ile ön planda olduğunu belirterek,"İlçemizde soğan ve patates üretimi her yıl yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu yıl soğan ve patates fiyatlarında yaşanan fiyat artışı, çiftçimizin bu ürünlere daha fazla yönelmesine sebep oldu. Şuan ilçemiz genelinde yaklaşık 3 bin dekar alanda patates, 5 bin dekar alanda da soğan üretimi yapılmaktadır. Ürünlerin piyasalara sürülmesi ile kısa süreli olan fiyat artışlarını da normale döndürdü. Bu vesile ile çiftçimize üreticimize kazasız belasız bir hasat sezonu geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu.