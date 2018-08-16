Yozgat’ta polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekibi (KOM) tarafından Kurban Bayramı öncesi, Yozgat Canlı Hayvan Pazarı’nda satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda bilgilendirici afişleri de vatandaşların görebilecekleri yerlere astı. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de vatandaşlara ve kurban satıcılarına dağıttı.

Hayvan besicilerinden Muhlis Koçsoy, uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyleyerek sahte parayı kolaylıkla vatandaşın ayırt edilemeyeceğini söyledi. Koçsoy, özellikle arife ve bayram günü canlı hayvan pazarında polislerin bulunması gerektiğini belirtti.

Mustafa Güler ise daha önce kurban pazarında sahtecilik olayıyla karşılaştığını açıklayarak o günden itibaren banka usulü ile satış yaptığını anlattı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de uygulamayı olumlu bulduğunu söyleyerek görevini yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Açıkgöz,"Sahte para bu dönemde piyasada geziyor. Vatandaş çok dikkatli olması gerekiyor. Hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu vatandaş bilemez ki. Kalem almaları gerekiyor ya da belirli yerlerde para makinesinde saydırması gerekiyor. Yoksa sahte parayı önleyemeyiz" şeklinde konuştu.