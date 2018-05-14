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14 Mayıs 2018 12:37

Yozgat’ta Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi pide ve ekmek fırınlarını denetledi.

Yozgat’ta Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

14 Mayıs 2018 12:37


Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından Ramazan ayı öncesi ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, gezdikleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının kontrolünü yaptı. Zabıta ekipleri, fırıncıları eksikleri konusunda uyarırken bazı fırıncılara ise insan sağlığına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.


Zabıta Müdürü Musa Baran,"Halkın sağlığını korumak için Ramazan öncesi fırınlarımızda rutin denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelere gerekli uyarıları yaptık. Ramazan boyunca sıklıkla denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşımızın sağlığı bizim için birinci sırada." dedi.




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