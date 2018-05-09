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09 Mayıs 2018 14:35

Yozgat’ta Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Yozgat’ta geçen yıl 1 liradan satılan 200 gram Ramazan pidesi, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.

Yozgat’ta Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

09 Mayıs 2018 14:35


Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatının değişmemesi vatandaşı memnun etti. 200 gram pidenin 1 liradan satılacağı bilgisi veren fırın işletmecisi Ali Açıkgöz, bu yıl da Ramazan pidelerinin fiyatının değişmediğini söyledi. Açıkgöz, “Ramazan hazırlıkları şehir genelinde hareketlendi. Fırınlar da hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında fırıncılar olarak fiyat artırımına gitmedik. 200 gram pide Yozgat’ta 1 liraya satılacak” dedi.


Ancak susamlı veya yumurtalı pide yaptırmak isteyen vatandaşlar ise belirlenen ücretin üzerinde ibr fiyat ödeyecek.




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