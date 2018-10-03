Yozgat'ta sağlıklı yaşam için yürüdüler

Yozgat'ta, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla sağlık için “Her Gün 10 Bin Adım” yürüyüşü düzenlendi.

Yozgat Kent Park'ta düzenlenen yürüyüşe, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi. Sağlık çalışanları ve vatandaşların eşlik ettiği yürüyüşe öğrenciler de katıldı.

Yürüyüş sonrası katılımcılar halat çekme yarışı yapıp ip atladılar. Düzenlenen etkinliğin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından katılımcılara elma, su ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin “Bugün Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle toplandık. Kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bu yürüyüşte özellikle öğrencilerimize genç yaşta bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde giderek artan obezite sorununun yürüyüşle aşılabileceğini değerlendiriyoruz. Sağlıklı yarınlar için her gün 10 bin adım atmalıyız diyorum. Katılımıyla bize destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.