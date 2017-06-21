Ramazan ayı dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Salavatlar eşliğinde tarihi camide açılan Sakal-ı Şerif’i görmek, dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar, camide uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Kimi vatandaşlarda çocuklarını yanlarında getirerek bu manevi havayı yaşamalarını sağladı.