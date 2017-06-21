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21 Haziran 2017 17:56

Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kadir Gecesi dolayısıyla gündüz ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

21 Haziran 2017 17:56


Ramazan ayı dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Salavatlar eşliğinde tarihi camide açılan Sakal-ı Şerif’i görmek, dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar, camide uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Kimi vatandaşlarda çocuklarını yanlarında getirerek bu manevi havayı yaşamalarını sağladı.




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