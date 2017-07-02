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02 Temmuz 2017 17:16

Yozgat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çamlık Milli Parkı’nda aldı

Yozgat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere piknik alanlarına ve parklara akın etti.

Yozgat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çamlık Milli Parkı’nda aldı

02 Temmuz 2017 17:16


Yozgat’ta son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek piknik alanlarına ve parklara koştu. Vatandaşlar ağaç gölgeliklerinde, dere kenarlarında hem serinlediler hem de pikniklerini yaptılar. Çocuklar ise oyun parklarında oynayıp vakit geçirdiler.


Son günlerde havaların çok sıcak geçtiğini belirten Rıza Güvenç isimli vatandaş, “Ramazandan sonra sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi. Biz de hem sıcaklardan korunmak hem de güzel vakit geçirmek için Çamlık Milli Parkına geldik. Burada ailemizle piknik yapıyoruz. Ayrıca serinlemek için de sık sık çeşmeye gelerek elimizi yüzümüzü yıkıyoruz” dedi.


Balıkesir’den Yozgat’a misafirliğe gelen İffet İnanç ise “Yozgat Çamlık Milli Parkını merak ettiğimiz için buraya geldik. Havalar çok sıcak. Hem serinlemek hem de ailemizle vakit geçirmek için buraya geldik. Birçok vatandaş da bizim gibi düşünmüş olacak ki çamlıkta yer bulmakta zorlandık” şeklinde konuştu.




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