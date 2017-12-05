Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 12:49

Yozgat’ta sığırcık kuşlarının görsel şöleni

Yozgat’ta sığırcık kuşlarının gün batımındaki ahenkli dansı, görsel şölen oluşturuyor.

Yozgat’ta sığırcık kuşlarının görsel şöleni

05 Aralık 2017 12:49


Her akşam binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde şekiller çizerek adeta dans ediyor. Özellikle akşam saatlerinde Yozgat semalarında dolaşan binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünü adeta bir siyah bulut gibi kaplıyor. Ahenk içerisinde hareket eden kuşlar, etkileyici görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılan kuş sürüleri kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek gökyüzünde özgürce dans ediyor.


Vatandaşlar akşam saatlerinde görmeye alıştıkları eşsiz manzarayı büyük bir keyifle izlerken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Gökyüzünde süzülen binlerce sığırcık sürüsü görenleri kendilerine hayran bırakıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç