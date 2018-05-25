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25 Mayıs 2018 10:16

Yozgat’ta silahlı kavga: 1 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde iki kişi arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat’ta silahlı kavga: 1 ölü

25 Mayıs 2018 10:16


Edinilen bilgiye göre olay dün saat 18.00 sıralarında Cihanşarlı köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen T.Ç (48) ile Erdal E. (29) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.Ç. yanındaki pompalı tüfekle Erdal E.’yi göğsünden vurarak yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen köylüler Erdal E.’nin yerde yaralı olarak yattığını gördü. Olay yerine çağrılan ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay sonrası T.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Hayatını kaybeden Erdal E.’nin köyde pancar çiftçisi olduğu ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.




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