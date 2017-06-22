Yozgat’ta tarihi konaklar restore edilerek turizme kazandırılıyor

Kentin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması başlatan Yozgat Belediyesi bugüne kadar 20’ye yakın konağı onardı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, amaçlarının Yozgat’ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek, "Geçmiş tarihe yönelik Yozgat’ta bir şey bırakılmadı. Şimdi bu tarihi tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunu da kıyıda köşede kalmış olan konaklarımızı gün yüzüne çıkarmak suretiyle yapmak istiyoruz. Geçmişten bir şeyleri insanlar Yozgat’a geldiklerinde bulsunlar. Hiç kimse beton yığınlarını görmek için Yozgat’a gelmez. Ama bu güzellikleri ortaya çıkardığımız ölçüde hem biz geçmişimizi daha iyi tanımış olacağız hem de Yozgat’a gelen insanlar geçmişe dair bir şeyler bulmuş olacaklar" dedi.

Hacı Ozan Konağı’nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Arslan, "Hacı Ozan Konağı, Yozgat’ın en güzel evlerinden birisiydi. Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Etrafı temizlendi ve burada çok güzel bir yapı ortaya çıkacak. Bu konağın devamında yine restorasyonu yapılacak bazı yapılar var. Hemen yanımızda Yanan Hamam diye bir yer var orasını sanat galerisi yapmak itiyoruz. Yanında kültür merkezi olacak. Biraz ileride bir konağımız var orası da butik otel olacak. Burası muhtemelen Yozgat’ın yöresel yemeklerinin yendiği bir restoran olacak. Burada bir bütünlük oluşturmak istiyoruz. Yozgat’ın sosyal hayatı canlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Restoratör Güneş Çıldır ise konağın tarihi dokusuna zarar vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Restorasyon çalışmalarına 17 Nisan’da başladık. Eylül ayında da kısmet olursa teslim etmeyi düşünüyoruz. Özellikle Yozgat için mükemmel bir konak olacak. Tarihi olarak da çok güzel bir konak olduğu için Yozgat ve turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.