Yozgat'ta tezgahların gözdesi palamut balığı oldu

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Karadeniz'den Yozgat'a getirilen balıklar, vatandaşın da ilgisini çekmeye başladı.

Balık sezonunun açılması ile birlikte Yozgat'taki balıkçılarda hareketlilik başladı. Çeşit çeşit balıklarla süslenen tezgahlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balıkçılar bu sezon vatandaşların palamut balığına ilgi gösterdiğini belirterek tanesini 10 liraya sattıklarını söyledi.

Yozgat'ta balıkçılık yapan İhsan Başkal, vatandaşların palamut dışında hamsi ve alabalık gibi balıkları da tercih ettiğini ifade ederek “Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte az da olsa balık satışlarında bir hareketlenme oldu. Tezgahların en çok tercih edilen balığı palamut oldu. Palamut balığının tanesini 10 liraya satıyoruz. Önümüzdeki günlerde balık çeşitlerinin de artmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.