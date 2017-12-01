Yozgat’ta trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Bu kapsamda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esentepe mevki Bölge Trafik Kavşağı’nda kış lastiği uygulaması yaptı. Sürücülere uyarılarda bulunan trafik ekipleri kış lastiklerinin diş boyunu ölçtü. Uygulamada kış lastiği takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Yönetmeliğe göre kış lastiği taktırmayan araç sürücülerine 625 TL para cezasının uygulanacağı öğrenildi.

Uygulama sırasında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan Bilal Durusoy,"Kış memleketinde yaşadığımız için kış lastiğimizi daha önce taktırmıştık. Uygulamadan memnunuz. Eksiği olan bir an önce taktırsın. Kış lastiği yüzde yüz kazaları önlüyor" dedi.

Mehmet Abasioğlu isimli sürücü ise,"Kış lastiklerini güvence açısından takmalıyız. Bunu herhangi bir zorunluluk olduğu için değil, güvenlik için takmalıyız. Kış lastiğimi 15 gün öncesinde taktırmıştım" şeklinde konuştu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis memuru Bülent Arslankaya ise yaptıkları uygulamada kış lastiği takmayan araçlara kanun gereği 625 lira idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Arslankaya, özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek,"Vatandaşları uygulamalarda bilgilendiriyoruz. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde kış lastiklerini takmalarını istiyoruz. Burası kış memleketi, gizli buzlanmalara, kar yağışlarına dikkat etmeleri konusunda vatandaşları hem uyarıyoruz hem de uygulama yapıyoruz. Eksiği olan ve yerine getirmeyen araç sürücülerine de gerekli cezai işlemleri yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.