Yozgat'ta trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube ekipleri, il genelinde Drone'un da aktif olarak kullanıldığı trafik uygulamasında, seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, trafik ışığı ihlali yapan sürücülere ceza yazdı. Üniversite yolu üzerinde yapılan uygulamada radara giren 56, ışık ihlali yapan 2 ve seyir halindeyken telefon kullanan 1 araç sürücüsüne toplam 17 bin 407 lira para cezası uyguladı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri amiri İbrahim Erdoğan, trafik denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini söyleyerek,"MOBESE görüntülerini kullanarak trafikte cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerimizi tespit edip onlara cezai işlem uyguluyoruz. Bunun yanı sıra ayrıca radar denetimlerimiz de devam etmektedir. Trafik kazaların en büyük sebebi hızdır. Trafikte aşırı hız yapan sürücüler uygulanacak ceza ise bin 2 liradır. Bununla ilgili radar denetimi yapan arkadaşlarımız bu cezayı uyguluyorlar. Sürücülerimizin hız kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Aynı şekilde emniyet kemeri kullanmayan sürücülere de 108 TL cezai işlem uyguluyoruz. Cep telefonu kullananlara da cezai işlemlerimizi uyguluyoruz. Denetlemelere ara vermeden devam ediyoruz" dedi.