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16 Haziran 2018 22:28

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

16 Haziran 2018 22:28


Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat Sivas karayolu Doğankent beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobili ile Sorgun istikametinden Akdağmadeni istikametine giderken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Doğankent yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada Belgüzal Öcal olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Mustafa Öcal ile araç içerisinde bulunan Hatice Öcal, Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öcal ailesinin Ankara’dan bayramlaşmak için Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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