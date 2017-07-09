Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 21:54

Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

09 Temmuz 2017 21:54


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sorgun ilçesi Karakaya Kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas istikametinden Yozgat istikametine gitmekte olan Sedat Yıldız (46) yönetimindeki 66 LG 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden Mehmet Öçalan (24) yönetimindeki 66 LR 489 plakalı minibüse arkadan çarptı. Daha sonra otomobil orta refüje savrularak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Sedat Yıldız (46) ve aynı araçta bulunan eşi Gülsen Yıldız (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
27
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    27°C
  • Salı
    Açık
    30°C
  • Çarşamba
    Açık
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!