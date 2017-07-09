Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sorgun ilçesi Karakaya Kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas istikametinden Yozgat istikametine gitmekte olan Sedat Yıldız (46) yönetimindeki 66 LG 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden Mehmet Öçalan (24) yönetimindeki 66 LR 489 plakalı minibüse arkadan çarptı. Daha sonra otomobil orta refüje savrularak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Sedat Yıldız (46) ve aynı araçta bulunan eşi Gülsen Yıldız (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.