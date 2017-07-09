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09 Temmuz 2017 10:24

Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

09 Temmuz 2017 10:24


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sorgun E-88 karayolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Yusuf D. (32) yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yusuf D. ile birlikte aynı araçta bulunan Emine D. (55), Miraç D. (7) ve Meryem D. (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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