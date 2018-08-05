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05 Ağustos 2018 16:12

Yozgat’ta uçurtma şenliği düzenlendi

Yozgat Belediyesi tarafından 19.

Yozgat’ta uçurtma şenliği düzenlendi

05 Ağustos 2018 16:12

Sürmeli Şenliği kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.


Nohutlu Tepesi’nde düzenlenen etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün, Talip Karslıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Belediye Arslan, "Sürmeli Şenliği biliyorsunuz bizim sadece müzik şenliği olmasının ötesinde, müzik programlarıyla dolu bir şenlik olmasının ötesinde daha çok kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetleriyle kendini gösteren bir şenlik. Bu manada şenliğimizin içerisinde çocuklarımızı eğlendirmek, geçmişlerini hatırlatmak amacıyla uçurtma şenliği düzenledik. Bu sene üçüncü kez uçurtma şenliği yapıyoruz. Çocuklarımızın gerçekten bu şenlik sebebi ile sevindiklerini gördük, ailelerinin çok eğlendiklerini gördük. Bu da belediyemiz için sevindirici ve bizi mutlu eden bir husus oldu. Nohutlu Tepemizde hem eğleniyorlar büyükler, hem de geçmiş günleri yad ediyorlar. Bizler Sürmeli Şenliği’ni birkaç tane sanatçı getirip şarkı söyleyip gittiği bir etkinlik olmasının ötesinde fonksiyon olarak görüyoruz ve halkımızın bu işe katılmasını istiyoruz. Düzenlediğimiz uçurtma şenliğimiz de halkın katıldığı bir etkinlik oldu" diye konuştu.




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