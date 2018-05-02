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02 Mayıs 2018 15:38

Yozgat’ta Ulusal Yemek Festivali’nin ikincisi düzenlenecek

Yozgat Belediyesi tarafından 2.

Yozgat’ta Ulusal Yemek Festivali’nin ikincisi düzenlenecek

02 Mayıs 2018 15:38

Yozgat Ulusal Yemek Festivali düzenlenecek.


Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu Cuma günü düzenlenecek 2. Yozgat Ulusal Yemek Festivali hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, “Yozgat Belediyesi olarak bu sene 2.sini düzenleyeceğimiz Yozgat Ulusal Yemek Festivali olacak. Bu yarışmamızın 1.sini geçen yıl 4-5 ve 6 Mayıs günlerinde yapmıştık. Yine bu sene aynı tarihlerde olmak üzere festivali yapacağız. Bu yarışmamıza 20 ilden katılım olacak. Bu yarışmayı Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği ile beraber yapacağız.


Bizim burada amacımız Yozgat’taki yöresel yemeklerimizi aynı zamanda diğer yemek çeşitlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtmak” dedi. Geçen yıl düzenlenen Yozgat Ulusal Yemek Festivali’nin başarılı geçtiğini ve bu nedenle festivalin ikincisini de düzenleyeceklerini anlatan Karslıoğlu, festivali geleneksel hale getirdiklerini ve her yıl 4-5 ve 6 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.




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