Yozgat’ta üreticiye damızlık erkek manda dağıtıldı

Dağıtım töreninde sıcaktan etkilenen mandalar hortumla su sıkılarak serinletildi.

Yozgat’ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 20 üreticiye damızlık erkek manda dağıtımı gerçekleştirildi. Suni tohumlama yapılamayan mandaların çoğalmasını sağlamak amacıyla 20 üreticiye yüzde 50 hibe desteği ile damızlık erkek manda verildi. Dağıtım törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte il yöneticileri, daire müdürleri ve üreticiler katıldı. Tören öncesinde, sürekli nemli kalması gereken ve genellikle sulak alanlarda beslenen mandalar sıcak havadan etkilenince hortumla üzerlerine su sıkılarak serinletildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da tören alanında bulunan mandalara su sıkarak serinlemelerini sağladı. Daha sonra, dağıtımı yapılan mandalar kulak küpesi numaralarına göre kura çekilerek üreticilere teslim edildi.

Törende konuşan Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek,"Bugün manda dağıtım töreni yapıyoruz. Bunları önümüzdeki yıllarda artıracağız. Bu şehirde ne kadar sanayi, ekonomi, turizm desek de bu şehirsin vazgeçilmez özelliği tarım ve hayvancılıktır. Biz tarım ve hayvancılığı hiçbir zaman bir tarafa bırakmayacağız. Bu projeye desteğini sunan il özel idaremize, üniversitemize, tarım müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Amacımız bu insanlara ilave ek gelir temin etmek, bunlara destek vermek gere. Hayvancılık ve tarımı bundan sonra da destekleyeceğiz" dedi.