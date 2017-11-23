Yozgat’ta uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Sentetik Kannabionid (Bonzai), 980,74 gram Hint keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 TL ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.E., F.B., S.Ü. ve A.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, H.K. ve Y.S. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.