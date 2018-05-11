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11 Mayıs 2018 15:52

Yozgat’ta vatandaşlar Kudüs için meydanlara indi

Yozgat’ta bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD’nin İsrail Büyük Elçiliğini Kudüs’e taşımasını ve Fransa’da Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması yönündeki bildiriye tepki gösterdi.

Yozgat’ta vatandaşlar Kudüs için meydanlara indi

11 Mayıs 2018 15:52


Ellerinde Türk ve Filistin Bayrağı ile Çapanoğlu Büyük Camii’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyerek ABD ve Fransa aleyhine slogan atan grup burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Şenkal, “ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek ve Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek için bütün kardeşlerimizle meydanlara iniyoruz. Ayrıca Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayınlanan hadsiz bildiriyi lanetlemek üzere tüm kardeşlerimizle meydanlara indik” dedi.


ABD ve Fransa aleyhine slogan atmaya devam grup basın açıklamasının ardından dağıldı.




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