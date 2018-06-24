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24 Haziran 2018 11:35

Yozgat’ta vatandaşlar sandık başına gitti

Yozgat’ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar 08.

Yozgat’ta vatandaşlar sandık başına gitti

24 Haziran 2018 11:35

00 itibariyle oy kullanmaya başladı.


Yozgat’ta 295 bin 51 seçmenin oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar gerekli yasal kimlik belgelerini yetkililere ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşlık görevini yapan seçmenler oy kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Engelli ve yaşlılara öncelik tanınan oy kullanma işleminde seçim görevlileri, kabinlere vatandaşların cep telefonu ile girmemesi için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar saat 17.00’a kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.




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