Yozgat’ta yılda 40 bin testi kırılıyor

Yozgat’ın tescilli yemeğini tatmak isteyenler, kente akın ederken pişirildikten sonra testisi kırılarak çıkarılan kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden biri olan testinin içine konan et, sebze ve baharatların pişirilmesiyle oluşturulan testi kebabını yiyebilmek için kentteki lokantalarda yılda yaklaşık 40 bin testi kırılıyor. Damaklarda muhteşem bir tat bırakan ve özenle hazırlanan testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuyor. Tercihe göre kuzu ve dana etiyle birleşen sebzelere baharatlar da koyulduktan sonra harmanlanıyor ve malzemeler testilere yerleştiriliyor. Özellikle Kuzu ve Bozok Yaylası’nda kekikle beslenen hayvanların etleri tercih ediliyor. Kuyruk yağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı hamurla kapatılarak kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2-2,5 saat arasında kalan testi, kırılmak için müşteriye götürülüyor. Lokantadaki çalışanlar tarafından testi kebabının hikayesi anlatıldıktan sonra müşteriden dilek tutulması isteniyor. Dileğini tutan müşteriler, çekiçle testiyi kırıyor ve afiyetle muhteşem lezzeti tadıyorlar.

Yurt dışından Yozgat’a tatil için gelen Birsel Dolu, testi kebabını çok beğendiğini söyleyerek, "Ben yurt dışında kalıyorum. Ailece testi kebabı yemeye geldik. Çokta memnun kaldık. Çok lezzetliymiş. Daha önce tatmıştım ama bu kadar lezzetlisini hiç tatmamıştım. Herkese tavsiye ederim gelsinler Yozgat’ta testi kebabını tatsınlar" dedi.

Gurbetçi Süleyman Reyhan ise, "Avusturya Viyana’dan geldik. Yozgat’ta çok mükemmel testi kebabı yapılıyor. Tadına doyamıyoruz. Tavsiye ederim, herkes gelsin tadına baksın. 2 yıldan beri testi kebabının özlemini yaşadık. Bugün de geldik. testi kebabımızı tattık" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar Yozgat’ta işlettiği lokantada vatandaşlara Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden biri olan testi kebabını sunan işletme sahibi Zafer Özışık ise Yozgat’ta yılda yaklaşık 40 bin civarı testi kırdıklarını belirterek, "Testi kebabı Yozgat’ın kendine has özel bir yemeği, Bozok Sancak Beyi’nden gelen bir geleneği devam ettiriyoruz. Bozok yaylalarında kekik kokan lezzetleri insanların damak tadına sunuyoruz. Yozgat’a yolu düşeni testi kebabı yemeyeni bu muhteşem lezzeti yemeye davet ediyoruz. Testi kebabımız meşe kömüründe 3 saatte pişiyor ve vatandaşların damak tadına sunuluyor. Yıllık Yozgat’ta 39 ile 42 bin arası testi kırıyoruz" ifadelerini kullandı.