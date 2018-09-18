Yozgat'ta yufka ekmekler imece usulüyle hazırlanıyor

Yozgat'ta kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yufka ekmek, imece usulüyle ev hanımlarının maharetli ellerinde oklavalarla ince ince açılarak tandır ateşinde pişiriliyor ve kış boyu sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yozgat ve köylerinde ev hanımları, yaklaşan kış öncesi komşuları ile birlikte imece usulü kışın tüketecekleri yufka ekmeği hazırlıklarına başladı. Kışın yiyecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınların bazıları hamur yoğurup bezeler hazırlıyor bazıları da oklava ile yufka açıp tandırda yufkaları pişiriyor. Akşam geç saatlere kadar hazırlanan yufka ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere kilerlerde muhafaza ediliyor.

Yozgat'ın Kuşçu köyünde imece usulü ile kışlık yufka ekmeği hazırladıklarını söyleyen Suna Yüce, “Ankara'dan kız kardeşime yufka ekmek yapmak için geldim. Yapması zor yemesi kolay. Her sene kış ekmeği yapıyoruz. İçli, börek, bazlama yapıyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz” dedi.