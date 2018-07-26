Şampiyonaya yıldız A, yıldız B ve genç bayan kategorilerinde yaklaşık 280 sporcu katıldı. 3 etaptan oluşan şampiyonanın ikinci etabında sporcular, Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Osmanpaşa Köyü arasında belirlenen parkurda pedal çevirdiler. Gidiş geliş 70 kilometre yolu birinci olmak için kat eden sporcular, zorlu parkurda kıyasıya yarıştılar. Yarışmada dereceye giren sporcular Makedonya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonaları’nda milli takım forması altında Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmayı birinci sırada bitiren Konya Çumra Belediyespor sporcusu Faruk Salman mutluluğunu dile getirerek, “Çumra Belediyespor’da bisiklet sporcuyum. Yozgat Türkiye Şampiyonası’nda 70 kişi arasında birinci oldum. Önümüzde Balkan Şampiyonası var. Orada da hedefim milli takım forması altında birincilik yaşamak. Yarışmada düştüm kalktım ve yine yarıştım. Birinci oldum takımım sayesinde” dedi.

İsmail Uğurlu: "Güzel bir katılım oldu"

Genç Milli Takımlar Bisiklet Antrenörü ve Çumra Belediyespor Antrenörü İsmail Uğurlu ise şampiyonada dereceye giren sporcularını tebrik ederek, “Yozgat’ta Yıldız A, Yıldız B ve Genç Bayan olmak üzere 3 kategoride Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Güzel bir katılım oldu. Kazasız belasız yarışmaları tamamladık. Buradaki yarışların sonunda yıldız A ve Genç Bayan takımı sporcuları Makedonya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’na katılacaklar. Buradaki yarış, bir nevi milli takıma seçme idi. Bizim sporcularımız ilk gün 3.’lük, bayanlar da Türkiye şampiyonluğu Yıldız A da ise Türkiye Şampiyonu olarak tamamladık” şeklinde konuştu.

Kemal Yurtnaç: "Yozgat’ta inşallah bisikleti yaygın hale getireceğiz"

Yarışma öncesi sporculara başarılar dileyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Biz sporun her dalına gençlerimizi kahve köşelerinden, alkolden, uyuşturucudan, sigaradan koruma maksatlı bu sporun ilerlemesini istiyoruz. Şu anda Yozgat’a 280 tane sporcumuz belediyemiz, gençlik spor müdürlüğümüz ve bisiklet federasyonumuz iş birliği ile burada güzel bir şampiyona yapıyorlar. Yozgat’ta inşallah bisikleti yaygın hale getireceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizin de bu sporla beraber hayatlarına yön vermesi bizim için çok önemli bir konu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür şampiyonalar için Yozgat’ın hazır olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Organizasyonun Yozgat’ta düzenlenmesine vesile olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan şunları söyledi:

"Bugün ki şampiyona diğer şampiyonalardan biraz daha farklı, daha resmi özelliği olan bir şampiyona. Bir ayağı Yozgat’ta yapılıyor. Yüzlerce bisiklet sporcumuzu burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Spor insan hayatında önemli. Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor. Gerek sağlık için gerek diğer aktiviteler için son derece önemli bir spor. Aynı zamanda bu Yozgat’ın tanıtımı içinde önemli bir katkıdır.”