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28 Haziran 2018 12:43

Yozgat’ta zabıtadan baraj ve göletlerde sıkı denetim

Yozgat’ta zabıta ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yasak olmasına rağmen kentteki göletlerde yüzerek serinlemeye çalışanlara karşı göletlerde gün boyu denetimlerde bulunuyor.

Yozgat’ta zabıtadan baraj ve göletlerde sıkı denetim

28 Haziran 2018 12:43


Kentte bulunan göletlerde sürekli denetim yapan Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, gölete serinlemek için girmeye çalışan vatandaşlara göz açtırmıyor. Olası bir boğulma olayına karşı denetimlerini artıran zabıta ekipleri, yaz sıcağından bunalan vatandaşları, serinlemek için göletleri tercih etmemeleri konusunda uyarıyor. Ekipler ayrıca gölet etrafında balık tutmak isteyen vatandaşları da uzaklaştırıyor. Zabıta ekipleri tarafından denetimler yaz boyunca devam edecek.


Zabıta ekipleri ile birlikte denetimlere çıkan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan,"Havaların ısınmasıyla birlikte barajlarda ve göletlerde serinlemek için suya giren çocuklarımız boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bizler de zabıta ekipleri olarak bir dizi tedbirler aldık. Gün içerisinde baraj ve göletlerimizi kontrol ettirip gerekli tedbirleri alıyoruz. Olası boğulma ihtimallerini ortadan kaldırmak için yerinde müdahaleleri yapıyoruz. Zabıta ekiplerimizde gerekli denetimleri ve ilanları okuyarak vatandaşlarımızı uyarıyor. Ekiplerimiz tarafından bu denetimler yaz boyunca devam edecek” dedi.




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