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04 Haziran 2018 16:29

Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu

Yozgat’ta vatandaşların manevi duygularını sömürerek haksız bir şekilde kazanç sağlayan dilencilerin Ramazan ayında sayısının artması zabıtayı harekete geçirdi.

Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu

04 Haziran 2018 16:29


Çeşitli illerden ve ilçelerden Yozgat şehir merkezine gelerek vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, cami önleri olmak üzere insanların yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda el açmaya devam ediyor. Ramazan ayı ile birlikte artış gösteren dilencileri gözaltına alan zabıta ekipleri, vatandaşları dilencilerin duygu sömürülerine kanmamaları konusunda uyardı.


Zabıta Müdürü Musa Baran dilencilerle mücadelenin Ramazan ayında sürdüğünü belirterek vatandaşların duygu sömürüsü yapanlara fırsat vermemeleri gerektiğini söyledi. Baran,"Ramazan ayında hayır yapmak isteyen vatandaşların dilencilere para vermek yerine çevrelerinde gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşları tespit ederek yapmak istedikleri yardımı o kişilere yapmaları gerekir" dedi.




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