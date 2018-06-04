Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu

Çeşitli illerden ve ilçelerden Yozgat şehir merkezine gelerek vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, cami önleri olmak üzere insanların yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda el açmaya devam ediyor. Ramazan ayı ile birlikte artış gösteren dilencileri gözaltına alan zabıta ekipleri, vatandaşları dilencilerin duygu sömürülerine kanmamaları konusunda uyardı.

Zabıta Müdürü Musa Baran dilencilerle mücadelenin Ramazan ayında sürdüğünü belirterek vatandaşların duygu sömürüsü yapanlara fırsat vermemeleri gerektiğini söyledi. Baran,"Ramazan ayında hayır yapmak isteyen vatandaşların dilencilere para vermek yerine çevrelerinde gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşları tespit ederek yapmak istedikleri yardımı o kişilere yapmaları gerekir" dedi.