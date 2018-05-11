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11 Mayıs 2018 17:00

Yozgat’tan yardım tırları Doğu Guta ve Afrin için yola çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve Yozgat İl Müftülüğü tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan gıda ürünleriyle ve temel geçim malzemelerinin bulunduğu 16 tır, düzenlenen tören sonrası Afrin ve Doğu Guta’ya doğru hareket etti.

Yozgat’tan yardım tırları Doğu Guta ve Afrin için yola çıktı

11 Mayıs 2018 17:00


Fuar alanında gerçekleştirilen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Müftüsü Salih Sezik, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.


16 tır un, su ve gıda yardım konvoyunun Guta ve Afrin’deki vatandaşlara ulaştırılması için yola çıktığını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada “Bizim milletimiz fedakar, kadirşinas bir millettir. Yozgat’ta ilk defa değil bundan önce de yardım tırları gitti. Şu anda 16 tır il genelinde gıda maddeleri toplandı, ev eşyası, Suriye’deki kardeşlerimize gönderiliyor. Yozgat 8 bin göçmeni barındırıyor. Ensar muhacir kardeşliği içerisinde bu insanlara Yozgat sahip çıktı, beraberce kardeşçe yaşıyorlar. Bu da Yozgat’ın, milletimizin kadirşinaslığının bir ölçüsüdür. Müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu tırların içerisinde gıda maddesi, su var, giyim malzemesi, ev eşyası, temizlik malzemeleri yer alıyor” dedi.


Yardım tırları edilen duaların ardından Doğu Guta ve Afrin’e doğru yola çıktı.




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