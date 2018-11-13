Yürüme robotu ile hayata tutundu

Yozgat'ta iş kazası sonucu omuriliği kırılan 20 yaşındaki genç, Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki yürüme robotu tedavisi ile ayaklarını oynatmaya başladı.

Yozgat'ta çalıştığı iş yerinde vinç halatı kopunca 34 metreden düşüp, omuriliği iki yerden kırılarak felç olan 20 yaşındaki Mehmet Şahiner, Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki yürüme robotu tedavisi ile hayata tutundu.

Türkiye'nin en donanımlı hastaneleri arasında yer alan Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde bulunan Yürüme Robotu, daha önce bir hastaya 4 kişinin birden yaptıramadığı egzersizleri tek başına en verimli şekilde yaptırabiliyor. Düşmeye karşı tam güvenlik unsurları sağlanarak robota alınan hastaların tedavisinden olumlu sonuçlar alınıyor.

Yürüme robotu ile şifa bulmaya başlayan hastalardan Mehmet Şahiner, 2017 yılında geçirdiği bir iş kazası sonucu yürüme yeteneğini kaybettiğini belirterek, “Çalıştığım işyerinde vinç halatının kopması sonucu 34 metreden düştüm. Düşme sırasında da 36 kilo ağırlığındaki vinç halatı belime isabet edince omurilik zedelenmesi soncu iki bacağımın da yürüme yeteneği kayboldu. Çok sayıda hastane gezdim, ameliyatlar geçirdim. Ardından Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu ile yapılan tedaviyi duyunca buraya geldik. Her hafta seanslar halinde alındığım bu tedaviden olumlu sonuç almaya ve bacaklarımın yavaş yavaş güçlendiğini hissetmeye başladım” dedi.

Haftada üç gün birer saat süreyle yürüme robotu ile egzersiz yaptığını anlatan genç, dizinin tutmaya başladığını, ayaklarını hissettiğini belirterek, duyduğu sevinci dile getirdi.

Mehmet Şahiner, en büyük hayalinin ise bir an önce ayağa kalkıp, eski sağlıklı günlerine dönmek olduğunu sözlerine ekledi.

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ferda Büyük ise robotik yürüme cihazının, felç geçirmiş ya da omurilik yaralanmaları, MS, parkinson gibi nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Surel de yürüme robotunun yürüme fonksiyonlarını kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalar için önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, “Yürüme robotu yürüme fonksiyonunu kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarımızda bu fonksiyonlu rehabilitasyon için kullanılan en üst düzey teknolojiyi barındırıyor. Yozgat Şehir Hastanesi'nde kamu özel işbirliği sayesinde kamu hiçbir külfete girmeden hastalarımızın hizmetine bu robotu sunmuş olduk. Ülkemizde sadece sayılı merkezlerde olan ve daha önce Yozgat'taki hastalarımızın büyük merkezlere sevk ile giderek tedavi alabilmesi gerekirken şimdi kendi yaşadıkları memlekette uygun şekilde bu rehabilitasyonu alıyorlar. Felçli hastalar yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarımızın rehabilitasyonunun da yürüme robotu önemli bir yer tutuyor” şeklinde konuştu.