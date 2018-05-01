1 Mayıs kutlamalarında Haluk Levent coşkusu

3 bine yakın kişinin katıldığı kutlamalarda ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi üzerinden başladı. Genel Maden İşçileri Sendikası başta olmak üzere çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İstasyon Caddesi üzerinden Madenci Anıtı önüne yürüdü. Protokol üyelerinin de katıldığı kutlamalar Madenci Anıtı önünde devam etti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu kutlamalarda açılış konuşmasını TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı yaptı. Zonguldak’tan Türkiye ve dünyaya anlamlı bir mesaj verdiklerin ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “170 yıllık üretim kültürüyle, Anadolu’nun dört bir yanından gelen onbinlerce yurttaşıyla ve binlerce maden şehidiyle Emeğin Başkenti sıfatını kazanmış ve 3 il olacak kadar büyümüş Zonguldak ilimiz en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bu şehir, madenlerimiz ve bölgemiz yabancı işgalini yaşadı. Birinci Dünya Savaşı’nda yabancı orduların işgalini gördük. Bu şehrin insanları Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde iki kez zorunlu mükellefiyete tabi tutuldu, zorla maden ocaklarına sokuldu. Cumhuriyet döneminde darbeler yaşadık. Evet, biz çok olağanüstü haller gördük. Ama hiçbirinde bizim üretmemiz engellenmedi. Bugün maden havzamızda tarihimizin en az sayıda işçiyle en düşük üretimini yapıyoruz. Tarihimizde ilk kez Zonguldak’ta emekli sayısı çalışan sayısını geçti. Biz diyoruz ki; üretelim, herkes doysun ve kardeşçe yaşasın, işsizlik olmasın, açlık olmasın, terör meydan bulamasın, savaşlar çıkmasın. Maden işçisi üretsin, şeker işçisi üretsin, besici, çiftçi, sanayici üretsin. Demokrasi olsun, adil bir rekabet olsun, ehliyet ve liyakat sahibi insanların önü açılsın, kurumlar ve devlet ehil insanlar tarafından yönetilsin, yandaşlık son bulsun. Bugün 1 Mayıs İşçi-Emekçi Bayramı. Bugün işçiler-emekçiler tüm dünyada meydanlarda bizim gibi haklı taleplerini dile getiriyorlar. 1886’da Amerika’da hak mücadelesi verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimizi anmak için başlayan bu anlamlı günde başta maden şehitlerimiz olmak üzere iş kazalarında, eylemlerde, direnişlerde şehit düşen tüm emekçi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Genel Başkan Demirci’nin konuşmasının ardından Rock Müziği sanatçısı Haluk Levent, alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.