1 Mayıs öncesi şehit madencinin mezarını ziyaret ettiler

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Bölge Başkanı Cihan Kara ve Tüm İş Konfederasyonu Zonguldak İl Başkanı Ferdi Gün, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı arifesinde maden kazasında şehit olan Ahmet Şeker’in mezarını ziyaret ederek iş kazalarında hayatını kaybeden işçilere ve yakınlarına başsağlığı dilediler.

Mahmut Şahin, şehit madencinin ailesine sabır dileyerek iş kazalarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini, iş kazalarını hiç bir kurumda yaşamamak için tedbirlerin alınması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Tüm İş Konfederasyonu Bölge Başkanı Cihan Kara ise "ülkemizde trafik kazalarından sonra en çok yaşamını yitirenler iş kazalarına uğrayan işçilerimizdir. Bu ülkemiz adına boynumuzu büken bir durumdur. Bu iş kazalarına dur demek için çalışmalar yapacağız ve en asgariye indirmek kazaların sıfıra indirmek için konfederasyonumuz adına çalışacağız" dedi.

Konfederasyonun Zonguldak İl Başkanı Ferdi Gün yaptığı konuşmada "2011 yılında derneklerle başladığımız işçi mücadelemize devletimizin verdiği sendikal haklarla devam ederken kadro mücadelemizde taşeron işçisi arkadaşlarımızın yarıdan fazlası kadrolarına ulaştı. Fakat geride kalan belediye ve KİT’lerde kadro alamayan arkadaşlarımız için mücadelemiz devam edecek. Özel sektörün en vahimi emniyetsiz ve güvenlik önlemleri alınmadan şirketlerin daha çok kazanması için işçilerin zamana karşı çalışarak emniyet arka planda üretim sağlamak olduğundan; işte tamda burada olmamıza sebep durumlar yaşanıyor. İş kazasında ölen başta Ahmet Şeker kardeşimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.