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05 Temmuz 2017 15:22

13 çocuk 64 torunlu Kore Gazisi son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kore Gazisi son yolcuğuna uğurlandı.

13 çocuk 64 torunlu Kore Gazisi son yolcuğuna uğurlandı

05 Temmuz 2017 15:22


Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Askeri tepe mahallesinde ikamet eden 13 çocuk, 64 torun sahibi 87 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Yıldız, solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mustafa Yıldız için Kozlu askeri tepe Kevser Caminde öğle namazını müteakip tören düzenlendi.


Törene, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Gökhan Özütürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Mustafa Yıldız’ın cenazesi mahallede bulunan çakmakaya mezarlığına defin edildi.




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