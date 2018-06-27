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27 Haziran 2018 10:04

13 yaşındaki kız pompalı tüfekle oynarken kendini yaraladı

Zonguldak’ta 13 yaşındaki kız çocuğu pompalı tüfekle oynarken kendinini yaraladı.

13 yaşındaki kız pompalı tüfekle oynarken kendini yaraladı

27 Haziran 2018 10:04


Edinilen bilgiye göre olay Karaman beldesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki B.K. isimli kız çocuğu, evinde pompalı tüfekle oynarken sağ karın bölgesinden yaralandı. Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan küçük kız, yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede ilk tedavisi yapılan küçük kız BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. B.K. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinde tedavisi sürüyor.




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