13. yüzyıla ait tableti jandarmaya satmaya kalktılar

yüzyıla ait tableti satmaya çalışan şahıs, jandarma tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde C.Ç.’nin tarihi eser satmak istediği bilgisine ulaştı. Operasyon için hazırlık yapan ekipler, alıcı kılığına girerek buluştukları C.Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. 13. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen tarihi esere de el konuldu. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadede tableti Bartın’da bir kazı sırasında bulduğunu söyledi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen eserin henüz piyasa değerinin belirlenemediği öğrenildi. Eserin incelemeler sonrası müzeye teslim edilmesi bekleniyor.