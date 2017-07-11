15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu , Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer , Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kurumları ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, Çatak Köyünde Bakım Onbaşı Müçahit Çoşkun ve 690 Evler mezarlığında Şehit Onbaşı Ferhan Boz’un kabri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Ardından şehidin ailesine ziyarette bulundu.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Şehitlerimizi ziyaret ettik. Ardından merkez camisinde şehitlerimiz için mevlit programına katıldık. Etkinliklerimiz devam edecek. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Alaplı Merkez Camisi’nde mevlit okutuldu, öğle namazının ardından da cami avlusunda katılımcılara yemek ikram edildi.