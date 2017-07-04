15 Temmuz şehitler marşı albümü çıktı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişiminde yaşananların nesilden nesile aktarılması amacıyla hazırladığı “15 Temmuz Şehitleri Anısına Marşlar” albümü çıktı.

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından direktifleriyle hazırlanan albümde hain darbe girişimi gecesinde ve sonrasında yaşananları anlatan 8 adet eser yer aldı. Marşlar filarmoni orkestrası ve BEÜ Devlet Konservatuvarı Korosu tarafından seslendirilerek kayda alındı. Yüce Türk milletinin üstün kahramanlıklarını, bayrak ve vatan sevgisini anlatan, 15 Temmuz akşamı yollara dökülen anaları, babaları çocukları konu alan marşlar 15 Temmuz şehitlerine ithaf edildi. Sanat yönetmenliğini BEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd.Doç.Dr. İlker Kömürcü’nün yaptığı albüm, ülkemizin toplumsal ve kültürel hafızasına kalıcı eserlerle katkı sunmak amacıyla Tük milletinin beğenisine sunuldu.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. İlker Kömürcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’in direktifleriyle 15 Temmuz Marşlarının yer aldığı bir müzik CDsi hazırlamak amacıyla Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından bir çalışma grubu kurduk. Uzun süren bir çalışmadan sonra albümümüzü çıkardık. Çok mutlu ve gururluyuz. Sayın Rektörümüze destek ve teşvikleri için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer hazırlanan albümü milletimize sunmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz tarihinin en ağır ve en hain saldırılarından birine maruz kaldı. Ağır silahlarla ve tanklarla kendi halkını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Sayın Cumhurbaşkanımızın kaldığı oteli bombalayan hainler Türk milletine hafızalardan silinmeyecek son yüz yılın en karanlık ve kanlı gecesini yaşatmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu kanlı girişimde Türk milletinin çektiği acıları, karşı karşıya kaldığı ihaneti ve üstün kahramanlıklarını anlatacak metinlerin oluşturulması ve bu metinlerin Türk milletinin duygularını ifade edebilecek müzik dokusuyla bütünleştirilerek marşların bestelenmesine karar verdik. Devlet Konservatuvarım "15 Temmuz Marşları”nı besteleme görevini gururla yerine getirmek için çalışmalara başladı ve bugün itibariyle albümün baskısı tamamlanarak elimize ulaştı. Kendimize milli bir görev olarak addettiğimiz ve gururla hazırladığımız 15 Temmuz Marşları Albümünü; canları pahasına vatanı müdafaa eden aziz şehitlerimizin hatırasına yüce Türk Milletine armağan etmekten gurur duyuyoruz. Çalışmada emeği geçen Devlet Konservatuvarı Müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. İlker Kömürcü’nün şahsında projede yer alan çalışma grubu üyelerine teşekkür ediyorum.”