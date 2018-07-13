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13 Temmuz 2018 16:26

"15 Temmuz Şehitlerini anma; Demokrasi ve Milli Birlik Günü "

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde "15 Temmuz Demokrasi Destanı ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.


13 Temmuz 2018 16:26


Öğrenciler ellerindeki bayraklarla Çaycuma Seka Caminden, Kültür ve Sanat Merkezi’ne kadar yürüyüş  yaptılar. Kültür ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen programa İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Seka camii, Seka Siteler camii ve Ulucami öğrencileri ile çok sayıda din görevlileri katıldı. Programa Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Öğrencilerin şiir, ilahi, İstiklal Marşı’nın bütün kıtalarının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu yaptı. Arcaklıoğlu, "15 Temmuz gecesi; ülkemizin, vatanımızın, bayrağımızın ve geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerinin; milletimizin silahlarını, tanklarını yine bu aziz milletimize doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Şükürler olsun ki istedikleri olmadı. Biz onları ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattık. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz Şehitlerimizi anma; Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerimiz ve tüm Şühedamız ile ahirete irtihal eden Gazilerimizin aziz ruhlarına ithafen buradayız. Yüce Mevlam tüm Şehitlerimize ve vefat eden Gazilerimize rahmet; berhayat olan Gazilerimize sağlık afiyet versin" dedi.


Ardından hep bir ağızdan dualar edildi ve yapılan ikramlarla program son buldu.




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