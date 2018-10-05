15 yıllık aşure geleneği devam ediyor

Devrek'te 15 yıldan bu yana devam eden aşure geleneği bu yılda bozulmadı.

Muharrem ayı nedeniyle Devrek'e bağlı Gümüşpınar köyünde, muhtarlık tarafından organize edilen ve köylülerinin işbirliği ile hayata geçirilen aşure geleneği bu yılda katılımların çoğalması ile birlikte devam etti. Bu yıl 15. düzenlenen ve dualarla açılışı gerçekleştirilen etkinlikte Devrek şehir merkezinden ve civar mahallelerden vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergiledi. Düzenlenen aşure programı nedeniyle konuşan Gümüşpınar Köyü Muhtarı Şeref Camgöz, ”Bu yıl muhtarlık olarak 15. kez aşure programını organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köylülerimizin yardımları ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz programımıza katılım oldukça yüksek oldu. Bu nedenle aşure etkinliğimize uzaktan yakından iştirak eden herkese vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.