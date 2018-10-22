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17 yaşındaki liseli, şeker komasından öldü

Zonguldak’ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilara Kilcioğlu, girdiği şeker koması dolayısıyla yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilara Kilcioğlu, girdiği şeker koması dolayısıyla yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Eğerci köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Dilara Kilcioğlu, gece saatlerinde fenalaştı. Ailesi tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen lise öğrencisi kız, şeker komasına girdiği belirlenince BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Talihsiz genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kilcioğlu'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi ile belirlenecek.

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