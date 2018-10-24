18 yaşındaki hırsız yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde rögar kapakları ve ızgaraları çalındı.

Çaycuma ilçesinin cadde ve sokaklarında bulunan rögar kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını çalarak, hurda niyetine satan hırsız yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma Belediyesi yetkililerinin şikayeti üzerine olay ile ilgili araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin 18 yaşında E.İ. isimli şahıs olduğu tespit etti.

Tespit edilen şahıs dün gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.