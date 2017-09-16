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16 Eylül 2017 15:26

19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun.

16 Eylül 2017 15:26


Tekin Mesajında ,"Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanımızı korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin onuru, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleridir. Bu duygularla; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.




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